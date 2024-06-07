3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Число погибших при обстреле Луганска со стороны ВСУ возросло до четырех человек, еще 43 пострадали
В результате сегодняшнего обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре человека, еще 43 пострадали, в том числе четыре ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. По данным местных властей, из-под его завалов извлечены тела четырех погибших мирных жителей.
Как сообщили в МЧС России, на данный момент все жильцы дома, пострадавшего из-за атаки ВСУ на Луганск, покинули опасную зону. Для разбора завалов на месте обрушения дома будет привлечена тяжелая техника.
В Минобороны РФ заявили, что сегодня в 11:00 ВСУ ударили по жилым кварталам Луганска пятью ракетами ATACMS производства США. Как отметили в ведомстве, "киевским режимом совершено преступление против мирного населения" в Луганске с применением "поставленного Западом вооружения". При этом четыре ракеты ATACMS были сбиты российской ПВО, одна поразила два дома.
Власти Луганска сообщили, что два дома полностью разрушены из-за сегодняшнего удара украинских сил. Работает оперативный штаб для помощи пострадавшим в результате ракетного удара.
В целом в результате украинской атаки повреждены свыше 30 многоэтажных домов в восточной части Луганска, две школы, три детских сада и местный колледж.
Скриншот видео МЧС России/ТАСС
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов