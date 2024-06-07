Число погибших при обстреле Луганска со стороны ВСУ возросло до четырех человек, еще 43 пострадали

В результате сегодняшнего обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре человека, еще 43 пострадали, в том числе четыре ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. По данным местных властей, из-под его завалов извлечены тела четырех погибших мирных жителей.

Как сообщили в МЧС России, на данный момент все жильцы дома, пострадавшего из-за атаки ВСУ на Луганск, покинули опасную зону. Для разбора завалов на месте обрушения дома будет привлечена тяжелая техника.

В Минобороны РФ заявили, что сегодня в 11:00 ВСУ ударили по жилым кварталам Луганска пятью ракетами ATACMS производства США. Как отметили в ведомстве, "киевским режимом совершено преступление против мирного населения" в Луганске с применением "поставленного Западом вооружения". При этом четыре ракеты ATACMS были сбиты российской ПВО, одна поразила два дома.

Власти Луганска сообщили, что два дома полностью разрушены из-за сегодняшнего удара украинских сил. Работает оперативный штаб для помощи пострадавшим в результате ракетного удара.

В целом в результате украинской атаки повреждены свыше 30 многоэтажных домов в восточной части Луганска, две школы, три детских сада и местный колледж.