ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Число погибших при обстреле Луганска со стороны ВСУ возросло до четырех человек, еще 43 пострадали

Число погибших при обстреле Луганска со стороны ВСУ возросло до четырех человек, еще 43 пострадали

В результате сегодняшнего обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре человека, еще 43 пострадали, в том числе четыре ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. По данным местных властей, из-под его завалов извлечены тела четырех погибших мирных жителей.

Как сообщили в МЧС России, на данный момент все жильцы дома, пострадавшего из-за атаки ВСУ на Луганск, покинули опасную зону. Для разбора завалов на месте обрушения дома будет привлечена тяжелая техника.

В Минобороны РФ заявили, что сегодня в 11:00 ВСУ ударили по жилым кварталам Луганска пятью ракетами ATACMS производства США. Как отметили в ведомстве, "киевским режимом совершено преступление против мирного населения" в Луганске с применением "поставленного Западом вооружения". При этом четыре ракеты ATACMS были сбиты российской ПВО, одна поразила два дома.

Власти Луганска сообщили, что два дома полностью разрушены из-за сегодняшнего удара украинских сил. Работает оперативный штаб для помощи пострадавшим в результате ракетного удара.

В целом в результате украинской атаки повреждены свыше 30 многоэтажных домов в восточной части Луганска, две школы, три детских сада и местный колледж.

Скриншот видео МЧС России/ТАСС

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все