Число погибших при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге увеличилось до 7 человек

Стали известны подробности трагического ДТП в Санкт-Петербурге: число погибших в результате падения автобуса в реку увеличилось до 7 человек. Еще 6 госпитализированы.

По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек.

По информации властей, водитель автобуса не справился с управлением. Возбуждено два уголовных дела. Городской комитет по транспорту начал комплексную проверку компании-перевозчика.