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Число погибших при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге увеличилось до 7 человек
Стали известны подробности трагического ДТП в Санкт-Петербурге: число погибших в результате падения автобуса в реку увеличилось до 7 человек. Еще 6 госпитализированы.
По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек.
По информации властей, водитель автобуса не справился с управлением. Возбуждено два уголовных дела. Городской комитет по транспорту начал комплексную проверку компании-перевозчика.
На протяжении ночи жители Питера несли цветы к стихийному мемориалу на месте трагедии.
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