Число погибших при пожаре в Йоханнесбурге возросло до 73

Количество погибших в результате возгорания в пятиэтажном жилом доме в центре Йоханнесбурга возросло до 73. Об этом заявил официальный представитель городской службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР Роберт Мулаудзи. Ранее телеканал eNCA информировал о 63 погибших, пишет ТАСС.

Мулаудзи также сообщил южноафриканскому порталу News24, что ранены более 50 человек. Ранее он говорил о 43 раненых. Как отмечается, число жертв еще может увеличиться.

Причина пожара, который начался рано утром, пока остается неизвестной. Местная радиостанция SABC сообщает, что в здании проживали люди, незаконно занявшие его, в том числе нелегальные мигранты.