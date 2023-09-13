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Число погибших при пожаре в жилом доме в Ханое возросло до 12

Крупный пожар произошел в жилом доме в Ханое. На данный момент известно о 12 погибших. Еще более полусотни человек, в том числе дети, получили ранения и находятся в больницах. В 10-этажном доме проживало около 150 человек. Однако сколько из них находилось в здании в момент пожара, неизвестно.

Возгорание произошло на втором этаже. Огонь уже потушен. Спасатели ведут поиск людей под завалами.

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