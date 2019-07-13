Число погибших при столкновении поездов в Пакистане возросло до 21 человека, 89 пострадавших. Причины трагедии устанавливаются. Напомним, 11 июля пассажирский состав, двигающийся не по своему пути, на полном ходу влетел в стоящий товарный поезд. В момент столкновения большинство пассажиров спали.



Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану и слова искреннего соболезнования семьям всех погибших, а также пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.