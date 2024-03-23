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Число погибших при теракте в Подмосковье возросло до 93

Число погибших при теракте в Подмосковье возросло до 93

На данный момент установлено, что количество погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" составляет 93 человека, оно еще возрастет, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-каналСК РФ.

"На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

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