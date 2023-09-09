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Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1 тыс.
Число жертв произошедшего в пятницу землетрясения в Марокко достигло 1 037, еще 1 204 человека ранены, из них 721 находится в тяжелом состоянии. Об этом говорится в коммюнике МВД королевства, сообщает ТАСС.
Случаи гибели людей вследствие подземных толчков зафиксированы в девяти провинциях и префектурах страны. Больше всего жертв - в провинции Эль-Хауз (542), Тарудант (321) и Шишауа (103), указывает ведомство.
Кроме того, жертвы землетрясения есть в Агадире, Азиляле, Большой Касабланке, Марракеше, Тингире, Уарзазате, Юсуфии и ряде других населенных пунктов и районов.
Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км.
Фото: Unsplash
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