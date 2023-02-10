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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342 человек
Число жертв землетрясений в Турции достигло 18 тысяч 342, раненых 74 242, пишет РИА Новости со ссылкой науправление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востокеТурциив понедельник утром, сильные толчки ощущались и вСирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
"На данный момент число жертв - 18 тысяч 342, раненых 74 тысячи 242", - сообщило управление.
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