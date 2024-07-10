Число погибших в беспорядках в Новой Каледонии возросло до 10 человек

Во французской заморской территории Новая Каледония число погибших в беспорядках возросло до десяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Как пишет БЕЛТА, в сообщении прокуратуры отмечается, что 10 июля на юге Новой Каледонии погиб один человек, в результате чего общее число погибших с начавшихся примерно два месяца назад беспорядков на архипелаге выросло до десяти. Уточняется, что в мужчину, открывшего огонь по правоохранителям, выстрелили сотрудники группы вмешательства национальной жандармерии.

В мае нынешнего года в Новой Каледонии начались протесты сторонников независимости заморской территории от Франции. В связи с беспорядками чрезвычайное положение на территории действовало с 13 по 27 мая. По предварительным подсчетам местной торговой палаты, ущерб от погромов превысил 1 млрд евро.

Жители Новой Каледонии протестовали против поправок в законодательство о предоставлении избирательных прав лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. Протесты организовали сторонники независимости острова - коренное население из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят европейское население острова, переехавшее туда за последние 20 лет. На сегодня право голоса есть лишь у тех, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.

Французский лидер Эммануэль Макрон дал политическим силам на острове несколько недель на достижение соглашения по избирательной реформе, пообещав проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также выступил с предложением вынести текст соглашения на референдум. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая намерена усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Территория также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля - минерала, используемого в том числе для производства электрокаров.