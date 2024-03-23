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Число погибших в "Крокус Сити Холле" возросло до 115

Число погибших в "Крокус Сити Холле" возросло до 115

Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 115, пишет РИА Новости со ссылкой наСледственный комитет России.

На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек.

Фото:РИА Новости

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