Число погибших в "Крокус Сити Холле" выросло до 143 человек

МЧС России обновило предварительный список погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Теперь в нем 143 человека.

По последним данным, опознаны 84 тела. Среди них - пятеро детей. Чтобы установить личности остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

Также стало известно, что совершивших теракт вербовали через Telegram-канал афганского крыла Исламского государства "Голос Хорасана".