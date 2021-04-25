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Число погибших в результате инцидента в больнице Багдада выросло до 82 человек
Пострадали 110 человек. Напомним, в клинике для больных COVID-19 взорвался кислородный баллон, что спровоцировало серьезный пожар. Взрыв произошел в отделении реанимации для больных с тяжелыми легочными заболеваниями. Большинство людей погибло от отравления угарным газом. Власти Ирака объявили в стране траур. Правительство также заявило об аресте сотрудников больницы, отвечающих за управление объектом, его техническое обслуживание и безопасность.
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