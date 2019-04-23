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Число погибших в результате схода оползня в Колумбии достигло 28

Причиной стихии стали сильные дожди. Пострадали восемь домов, часть Панамериканского шоссе была заблокирована. Утром в стране на месте ЧП возобновятся поисково-спасательные работы. Прогнозы синоптиков неутешительны - ливни продолжатся до первой недели июня.

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