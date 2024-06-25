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Число погибших в результате теракта в Дагестане увеличилось до 21 человека, 16 из них - сотрудники правоохранительных органов

Число погибших сотрудников правоохранительных органов в результате теракта в Дагестане увеличилось до 16. Ночью в больнице от полученных ранений скончался еще один полицейский. Общее число жертв дерзкого нападения увеличилось до 21.

Траурные акции проходят сегодня в Махачкале и других городах. Люди несут цветы к памятнику погибшим сотрудникам полиции у здания МВД республики, а также к Свято-Успенскому собору.

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