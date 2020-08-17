Число погибших в результате теракта в Сомали превысило 20 человек

Более 30 ранены. Это сообщили СМИ страны со ссылкой на местные службы безопасности. Напомним, накануне радикалы из группировки "Аш-Шабаб", тесно связанной с "Аль-Каидой", взорвали заминированный автомобиль у входа в отель,затем штурмом взяли его и захватили заложников. Свидетели говорят, что первый взрыв был слышен по всему Могадишо. Люди в панике покидали этот район, царил хаос. Осада здания длилась четыре часа.



