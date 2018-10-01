Число погибших в результате землетрясений в Индонезии превысило 1200 человек

Число погибших в результате землетрясений и цунами в Индонезии превысило тысячу 200 человек. Еще около 17 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Примерно двум с половиной миллионам нужна гуманитарная помощь. Землетрясение, напомним, произошло в пятницу возле побережья острова Сулавеси недалеко от Палу. Затем на город обрушилось цунами. Под завалами до сих пор могут находиться люди. Спасателям в их поиске помогают добровольцы.