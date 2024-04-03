Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до 9 человек

Сильнейшее за четверть века землетрясение произошло в Китае на острове Тайвань. Погибших уже 9 человек. Пострадавших свыше 900. Данные, вероятно, неокончательные. Люди могут находиться под завалами. Местные СМИ пишут, что в поврежденных зданиях заблокировано около 80 человек. И еще 1000 - в национальном парке в горах, популярном у туристов. По соцсетям разлетаются кадры: опасно накрененные дома, трясущиеся мосты с автомобилями, а также небоскреб, который превратился в настоящий водопад из-за выливающейся воды из бассейна на крыше. Момент землетрясения попал в эфир местного ТВ. Ведущая не остановила программу.