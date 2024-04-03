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Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до 9 человек

Сильнейшее за четверть века землетрясение произошло в Китае на острове Тайвань. Погибших уже 9 человек. Пострадавших свыше 900. Данные, вероятно, неокончательные. Люди могут находиться под завалами. Местные СМИ пишут, что в поврежденных зданиях заблокировано около 80 человек. И еще 1000 - в национальном парке в горах, популярном у туристов. По соцсетям разлетаются кадры: опасно накрененные дома, трясущиеся мосты с автомобилями, а также небоскреб, который превратился в настоящий водопад из-за выливающейся воды из бассейна на крыше. Момент землетрясения попал в эфир местного ТВ. Ведущая не остановила программу.

Магнитуда самого мощного толчка - 7,7. Затем больше сотни афтершоков. Остановили работу заводы. Производителей микроэлектроники ждут миллиардные убытки. Получили повреждения истребители F-16, стоявшие в ангарах на базе ВВС. Подземные толчки ощущались и в провинциях континентального Китая. Движение поездов на востоке страны приостановлено.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло сегодня также в Латинской Америке (в Эквадоре), сотрясают повторные толчки и Азию.

И как сообщили в МИД Беларуси, в настоящее время информации о погибших или пострадавших гражданах Беларуси в результате землетрясения на Тайване не поступало.

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