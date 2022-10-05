3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Число погибших во время взрывов в Сомали достигло 20 человек
Серия взрывов в Сомали. В результате происшествия в городе Беледуэйне погибли около 20 человек. Сообщается, что всего прогремели три взрыва: первый рядом с армейской базой, второй - у расположенного неподалеку административного здания. В двух случаях боевики использовали начиненные взрывчаткой машины. Ответственность за произошедшее власти возложили на группировку "Аш-Шабаб". Позднее прогремел и третий взрыв. Его целью стал полицейский участок.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Регионы
Все
Происшествия
Все