Число погибших во время взрывов в Сомали достигло 20 человек

Серия взрывов в Сомали. В результате происшествия в городе Беледуэйне погибли около 20 человек. Сообщается, что всего прогремели три взрыва: первый рядом с армейской базой, второй - у расположенного неподалеку административного здания. В двух случаях боевики использовали начиненные взрывчаткой машины. Ответственность за произошедшее власти возложили на группировку "Аш-Шабаб". Позднее прогремел и третий взрыв. Его целью стал полицейский участок.