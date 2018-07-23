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Число пострадавших из-за землетрясений в Иране возросло до 337 человек

В эти минуты в провинциях на юго-востоке и западе страны идет спасательная операция. За сутки в этом районе было зафиксировано около 170 афтершоков. Подземная стихия разрушила свыше сотни зданий, еще 800 были повреждены.

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