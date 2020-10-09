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Число пострадавших от беспорядков в Кыргызстане возросло до 1218 человек
Минздрав Кыргызстана сообщает новые цифры о пострадавших в ходе массовых беспорядков в стране. Сегодня это число увеличилось до 1218. На стационарном лечении находятся 228 человек. Один - в реанимации, еще один погиб. Напомним, протесты в Бишкеке вспыхнули после оглашения итогов выборов в парламент. Несколько ночей митингующие устраивали беспорядки в столице, громили постройки, атаковали правительственные здания, на улицах орудовали мародеры. Сейчас порядок в городе поддерживают группы дружинников.
Тем временем, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство и премьер-министра страны, а также ввел в Бишкеке режим ЧП и войска для охраны правопорядка. И по сообщениям СМИ, в столице уже начались столкновения. Идут задержания, слышны выстрелы и взрывы.
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