Число пострадавших от беспорядков в Кыргызстане возросло до 1218 человек

Минздрав Кыргызстана сообщает новые цифры о пострадавших в ходе массовых беспорядков в стране. Сегодня это число увеличилось до 1218. На стационарном лечении находятся 228 человек. Один - в реанимации, еще один погиб. Напомним, протесты в Бишкеке вспыхнули после оглашения итогов выборов в парламент. Несколько ночей митингующие устраивали беспорядки в столице, громили постройки, атаковали правительственные здания, на улицах орудовали мародеры. Сейчас порядок в городе поддерживают группы дружинников.

