Число пострадавших от наводнения в Китае достигло почти 24 млн.

Когда беда случается не по вине человека. 27 провинций Китая по-прежнему находятся в зоне бедствия - затянувшиеся ливни вызвали невиданные по масштабам наводнения. В заложниках стихии - миллионы человек. Погибших уже более 140. Проливные дожди не утихают ни на востоке, ни на юге, ни в центре Китая, где из берегов вышли более 400 рек. Готовятся к наводнению и в Пекине.



Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями.



