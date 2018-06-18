Число пострадавших от землетрясения в Японии уже превысило три сотни

Погибли три человека - среди них 9-летняя девочка, на которую рухнула стена, когда она отправлялась в школу. Стихия также стала причиной трех пожаров, более 150 000 домов остались без электричества и газа. Парализовано железнодорожное и авиасообщение. Свыше тысячи человек укрылись в центрах эвакуации, созданных в префектуре Осака. Метеорологии предупреждают: в ближайшие дни в регионе возможны сильные афтершоки, однако угрозы цунами нет.