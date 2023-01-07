Число пострадавших в аварии в метро Мехико достигло 23

Около девяти утра в субботу два поезда столкнулись на третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города. Движение по этой ветке остановлено. Ранее сообщалось, что один человек погиб и 14 получили ранения. В вагонах после аварии были заблокированы четыре человека, все они спасены. Прокуратура ведет расследование инцидента.