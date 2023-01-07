3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Число пострадавших в аварии в метро Мехико достигло 23
Власти Мехико обновили список пострадавших при аварии в метро, согласно последней информации, в больницы госпитализированы 23 человека. Об этом пишет РИА Новости.
Около девяти утра в субботу два поезда столкнулись на третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города. Движение по этой ветке остановлено. Ранее сообщалось, что один человек погиб и 14 получили ранения. В вагонах после аварии были заблокированы четыре человека, все они спасены. Прокуратура ведет расследование инцидента.
"По поручению главы правительства Клаудии Шейнбаум мы обновили список госпитализированных, указав имена пострадавших и куда они были переведены", - написал в своем блоге министр общественной безопасности Омар Гарсия Арфуч.
В опубликованном списке пострадавших - 23 человека в возрасте 16-93 лет, судя по именам, это местные жители.
Фото:© AP
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все