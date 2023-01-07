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Число пострадавших в аварии в метро Мехико достигло 23

Число пострадавших в аварии в метро Мехико достигло 23

Власти Мехико обновили список пострадавших при аварии в метро, согласно последней информации, в больницы госпитализированы 23 человека. Об этом пишет РИА Новости.

Около девяти утра в субботу два поезда столкнулись на третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города. Движение по этой ветке остановлено. Ранее сообщалось, что один человек погиб и 14 получили ранения. В вагонах после аварии были заблокированы четыре человека, все они спасены. Прокуратура ведет расследование инцидента.

"По поручению главы правительства Клаудии Шейнбаум мы обновили список госпитализированных, указав имена пострадавших и куда они были переведены", - написал в своем блоге министр общественной безопасности Омар Гарсия Арфуч.

В опубликованном списке пострадавших - 23 человека в возрасте 16-93 лет, судя по именам, это местные жители.

Фото:© AP

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