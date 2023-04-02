Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурга выросло до 25

Вечером 2 апреля в 18.13 в полицию Василеостровского района поступило сообщение о взрыве в кафе на Университетской набережной в доме №25. В результате ЧП погиб один человек: военкор и блогер Владлен Татарский.

Количество пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге увеличилось до 25 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Губернатор Санкт-Петербурга написал в своем Telegram-канале, что все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть.

