Число пострадавших во время землетрясения на Сицилии возросло до 28

Серия подземных толчков этой ночью сотрясла итальянский остров. Сейсмологами было зарегистрировано 11 землетрясений, магнитуда самого мощного составила 4,9. Огромный ущерб нанесен жилым кварталам в провинции Катания - люди в панике покидали дома. Сейчас их размещают во временных убежищах. Властями также ограничено движение транспорта на автомагистрали Катания - Мессина из-за значительных повреждений. Землетрясение произошло в районе вулкана Этна, который начал извергаться два дня назад. Сейсмологи зарегистрировали не менее 150 подземных толчков разной силы в зоне знаменитого вулкана.