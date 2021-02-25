Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 112 миллионов

Франция готовит новые локдауны

Во Франции количество заболевших за сутки увеличилось более чем на 31 тысячу человек. Это самый высокий показатель с ноября. Страна готовится ввести локдаун в отдельных регионах.

Грузия открывает границы и горнолыжные курорты

Тем временем некоторые страны наоборот вводят послабления. Границы открыла Грузия. С 1 марта граждане Беларуси, России, Армении Азербайджана, Украины и Казахстана смогут прилетать в страну при наличии отрицательного теста на коронавирус. Ранее въезд был разрешен только для граждан ЕС. Кроме того, постепенно откроются грузинские горнолыжные курорты. А в марте - рестораны и торговые центры.

Новые снятия ограничений

В Дании с 1 марта заработают все магазины, а дети из наиболее эпидемиологически безопасных регионов вернутся в школы. Похожие меры с началом весны введет и Швейцария - там разрешат работу даже музеев и библиотек.

Главы ЕС вновь обсудят пандемию