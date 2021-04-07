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Число смертей от коронавируса в мире выросло на 11 %

За прошедшую неделю число смертей от коронавируса во всем мире выросло на 11 %. Рекордсмен по количеству умерших - США. На втором месте - Индия. В Европе первое место по летальным случаям занимает Украина.

На фоне ухудшения эпидситуации Польша продлевает COVID-ограничения. Детские сады, торговые центры, гостиницы, кинозалы, театры, кафе и рестораны останутся закрытыми.

А вот в Италии решили понемногу отходить от ограничений. После трех дней пасхальной изоляции власти разрешили открыться школам, даже если они находятся в оранжевой или красной зонах.

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