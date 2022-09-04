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Число погибших на Камчатке альпинистов увеличилось до шести
Штормовой ветер препятствует высадке спасателей на камчатский вулкан Ключевская Сопка. Накануне там погибли альпинисты. Сегодня их число возросло до шести. Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Вчера начали восхождение на вулкан, но это закончилось трагедией. Половина группы сорвалась в пропасть. Шансы на спасение остальных сохраняются. Завтра в район бедствия направится вертолет Ми-8 МЧС России. Температура воздуха в горной местности ночью опускается до минус 14 градусов. Связь с туристами на данный момент осуществляется только по спутниковому телефону гида.
Фото для иллюстрации pixabay.com
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