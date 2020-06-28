Число выявленных в мире случаев COVID-19 превысило 10 миллионов человек

В мире число выявленных случаев COVID-19 на сегодня превысило 10 миллионов. По данным американского университета Джонса Хопкинса, умерли 499 тысяч 124 пациента. Антилидер по заражениям - США. Там более 2 с половиной миллионов инфицированных. Далее следует Бразилия.