Число заболевших COVID-19 в мире превысило 87,5 миллиона

Соединенные Штаты остаются лидерами статистики по заболеваемости COVID-19 в мире. На сегодня в стране зафиксировано более 21 миллиона заболевших. Это почти 25 % от общего числа в мире. Число больных коронавирусом в мире превысило 87 с половиной миллионов. Несмотря на серьезные ограничения, во многих странах рост инфицированных не останавливается. Так, в Германии количество заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на 26 тысяч. Больницы во многих городах работают на полную мощность. В стране закрыты все торговые точки, кроме продуктовых и небольших хозяйственных магазинов, аптек, банков, почтовых отделений. Школьники отправлены на каникулы. Локдаун в стране будет действовать до конца месяца.