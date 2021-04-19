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Число заболевших COVID-19 в мире уже почти 142 миллиона
Рекорды бьет Индия. За сутки в стране 261 тысяча инфицированных. В больницах не хватает коек, в отделениях реанимации заканчивается кислород.
Осторожный оптимизм
Немного лучше ситуация в Словении. Из-за спада заболеваний там начинают работать летние террасы баров и ресторанов. Обслуживание будет проходить с соблюдением ряда мер безопасности.
Долгожданные встречи после карантина
После долгого запрета вновь курсируют авиарейсы между Австралией и Новой Зеландией. Родственники и друзья, не видевшиеся из-за карантина несколько месяцев, не могут сдержать слез радости.
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