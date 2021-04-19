Число заболевших COVID-19 в мире уже почти 142 миллиона

Рекорды бьет Индия. За сутки в стране 261 тысяча инфицированных. В больницах не хватает коек, в отделениях реанимации заканчивается кислород.





Осторожный оптимизм

Немного лучше ситуация в Словении. Из-за спада заболеваний там начинают работать летние террасы баров и ресторанов. Обслуживание будет проходить с соблюдением ряда мер безопасности.

Долгожданные встречи после карантина