Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило миллион человек, в КНДР ни одного

Первое место по количеству заразившихся по-прежнему занимают США, где число пациентовсвыше 240 тысяч. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии - почти 14 тысяч.



Тем временем власти Северной Кореи заявляют: в их стране не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. В январе КНДР полностью закрыла границы и поместила в карантин сроком на 40 дней около 10 тысяч человек. Несмотря на санкции, ООН поручила поставить в Северную Корею тесты, маски и дезинфицирующие вещества. На прошлой неделе помощь прибыла через Китай в Пхеньян.



