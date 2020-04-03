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Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило миллион человек, в КНДР ни одного

Первое место по количеству заразившихся по-прежнему занимают США, где число пациентовсвыше 240 тысяч. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии - почти 14 тысяч.

Тем временем власти Северной Кореи заявляют: в их стране не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. В январе КНДР полностью закрыла границы и поместила в карантин сроком на 40 дней около 10 тысяч человек. Несмотря на санкции, ООН поручила поставить в Северную Корею тесты, маски и дезинфицирующие вещества. На прошлой неделе помощь прибыла через Китай в Пхеньян.

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