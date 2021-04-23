Число заболевших коронавирусом в мире превысило 145 млн

Рекорды бьет Индия: за сутки здесь почти 315 тысяч инфицированных. Власти севера и запада страны, в том числе столицы, заявили о кризисной ситуации: больницы переполнены, заканчивается кислород.

Во Франции заговорили о снижении заболеваемости. Премьер заявил, что пик третьей волны пройден. Уже 3 мая в стране разрешат передвижение между регионами.



В Дании заработали торговые центры, рестораны и кафе - правда, внутрь допускаются только клиенты с сертификатами вакцинации, но открытые террасы доступны для всех.







В мае откроется Греция



Греция только в начале мая разрешит обслуживание в ресторанах на открытом воздухе. Передвижение между регионами начнется в середине месяца. Тогда же страна откроет туристический сезон для иностранцев.



Отменяет часть ограничений и Молдова: с понедельника в стране перестанет действовать комендантский час, а с начала мая решено возобновить театрально-концертную деятельность.







В США скончалась еще одна женщина после прививки Johnson & Johnson



Безопасность некоторых вакцин по-прежнему под вопросом. В США скончалась еще одна женщина после прививки препаратом Johnson & Johnson. Пациентке было 50 лет, она вакцинировалась две недели назад. Смерть наступила вследствие образования тромбов. Ранее в штатах зарегистрировали 6 подобных случаев у женщин, одна из пациенток умерла.



В Великобритании сообщают о развитии тромбоза у 168 пациентов, привитых AstraZenecа.

