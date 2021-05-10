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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 159 млн

В Польше количество погибших от COVID-19 превысило 70 тыс.

Режим ЧП отменили в Испании

Режим чрезвычайного положения сняли и власти Испании. Спустя 6 месяцев комендантского часа тысячи местных жителей сразу же отправились праздновать отмену карантина на уличных вечеринках. О масочном режиме на радостях даже не вспомнили.

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