Число заболевших коронавирусом в мире превысило 238 млн человек

Число заболевших ковидом в мире превысило 238 миллионов. Правительства усиливают меры по охвату вакцинацией граждан. Власти Сингапура запретили непривитым жителям посещать заведения общепита и торговые центры. В кафе и ресторанах за одним столом могут находиться только два посетителя.





Индия начнет принимать туристов

В столице Индии Нью-Дели невакцинированных сотрудников госучреждений отстранят от работы. Такое решение принято в преддверии открытия страны - с 15 октября Индия начнет принимать чартерные рейсы. А с 15 ноября - все туристические. В МВД Индии подчеркнули, что иностранные туристы и перевозчики должны соблюдать все протоколы и нормы, которые касаются ковида.

В Мадриде этой ночью стали принимать посетителей ночные клубы. Они открылись после 20 месяцев простоя. На улицах испанской столицы полиция дежурила в усиленном режиме.