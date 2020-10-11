Число заболевших коронавирусом в мире превысило 37 с половиной миллионов человек

ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд прироста за последние сутки выявлены 383 тысячи 359 новых пациентов. Новая волна заражений COVID-19 накрывает Европу. В Шотландии регистрируют превышение ежедневного прироста в 100 человек. В центральной части регионf закрылись бары и рестораны. В Испании возобновляется контроль полиции на подъездах к Мадриду. Населению запрещено покидать город без веской причины.







В Чехии введен режим чрезвычайной ситуации. Закрыты тренажерные залы, фитнес-центры. На очереди - театры, галереи, музеи и туристические объекты. Тем не менее, власти стран с осторожностью вводят новые ограничения. По примеру весеннего бездумного локдауна экономика Еврозоны не выдерживает длительного простоя производства.



