ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 61 миллион

Из-за пандемии Франция частично закрывает горнолыжные курорты в Альпах. Некоторые из них стали эпицентрами инфекции в Европе. Но на праздники - 24 и 31 декабря - в стране отменят комендантский час, который действует уже вторую неделю.
Снимут ограничения на Рождество и Новый год и в Грузии. В остальное же время в стране будет действовать комендантский час - его вводят с субботы. Передвигаться между городами можно будет лишь на легковых автомобилях. Рестораны и кафе смогут продавать еду только навынос и для доставки курьерами. Также будет ограничена работа спортзалов и бассейнов.
Послабления к праздникам запланированы и в Великобритании. В Лондоне снова заработают, пусть и с некоторыми ограничениями, магазины и пабы, публика вернется в театры и на стадионы уже со 2 декабря.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все