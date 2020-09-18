Число зараженных COVID-19 на планете превысило 30 миллионов человек

Медики Университета Хопкинса, ведущие коронавирусную статистику, сообщают, что число заражений COVID-19 на планете превысило 30 миллионов. Количество жертв пандемии достигло 950 000. Больше всего носителей вируса в США - 6 миллионов. На втором месте - Индия: там зараженных - уже более 5 миллионов, и ежедневно их число увеличивается на 100 000. Тенденции пока не обнадеживают: ежедневный прирост числа заболевших составляет 200 000. Правда, при этом смертность снижается и болезнь протекает во все менее тяжелых формах. Тем не менее, хотя уже зарегистрирован ряд вакцин, например, в Китае и России, ни абсолютной защиты, ни надежного лекарства от коронавируса у человечества все еще нет.



