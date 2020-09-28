Число зараженных COVID-19 в мире превысило 33 миллиона 300 тысяч человек

Погибших свыше миллиона. Лидеры антирейтинга - США, Индия и Бразилия.Вторая волна накрывает Европу. Готовятся к новым ограничениям. Против этого восстала молодежь Великобритании... Они против закрытия пабов. Последние дни у питейных заведений выстраивались длинные очереди, но утолить жажду успевали далеко не все. И вот теперь на улицах городов у пабов после наступления комендантского часа собираются толпы. Они поют, танцуют и всячески демонстрируют властям свое недовольство ограничениями.





Испанцы недовольны COVID-ограничениями

В Мадриде, несмотря на резкий рост числа заражений COVID, люди выходят на улицы, чтобы потребовать смягчения противоэпидемических ограничений. В стране нет централизовано установленного карантина, однако местные власти могут закрыть населенный пункт или даже отдельный городской квартал. В Мадриде, например, таким образом были изолированы от внешнего мира сразу 6 районов. Граждане полагают это нарушением своих прав и бессмысленным насилием над обывателями.





Таиланд открывается для туристов