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Число зараженных COVID-19 в мире превысило 33 миллиона 300 тысяч человек
Погибших свыше миллиона. Лидеры антирейтинга - США, Индия и Бразилия.Вторая волна накрывает Европу. Готовятся к новым ограничениям. Против этого восстала молодежь Великобритании... Они против закрытия пабов. Последние дни у питейных заведений выстраивались длинные очереди, но утолить жажду успевали далеко не все. И вот теперь на улицах городов у пабов после наступления комендантского часа собираются толпы. Они поют, танцуют и всячески демонстрируют властям свое недовольство ограничениями.
Испанцы недовольны COVID-ограничениями
В Мадриде, несмотря на резкий рост числа заражений COVID, люди выходят на улицы, чтобы потребовать смягчения противоэпидемических ограничений. В стране нет централизовано установленного карантина, однако местные власти могут закрыть населенный пункт или даже отдельный городской квартал. В Мадриде, например, таким образом были изолированы от внешнего мира сразу 6 районов. Граждане полагают это нарушением своих прав и бессмысленным насилием над обывателями.
Таиланд открывается для туристов
А власти Таиланда готовы дать старт открытию страны. Однако туристам не обещают прежней свободы. Теперь для въезда в страну нужна будет специальная виза, которую станут выдавать только при наличии отрицательных тестов на COVID. Нововведение начнет действовать уже в ближайшие недели.
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