Число зараженных COVID-19 в мире с начала пандемии стремительно приближается к 55 миллионам

На фоне роста заболеваемости страны повторно вводят ограничительные меры, которые после первой волны не находят широкого отклика у населения.

Массовое тестирование в Австрии

В Австрии, где канцлер объявил о начале второго локдауна, начали проводить массовое тестирование. Глава правительства заявил, что каждый австриец обязан сдать тест на коронавирус до конца карантина.

В Сербии комендантский час

С 9 вечера до 5 утра будет разрешено работать только аптекам, доставщикам еды и автозаправкам. Меры продлятся до декабря.

В Мексике закрыты бары и спортзалы

Закрыты бары и рестораны, ночные клубы и спортзалы в Мексике. Страна пересекла рубеж в один миллион заболевших. К слову, локдаун не находит широкого отклика у населения.

Несанкционированный митинг в Риме

В Риме сотни демонстрантов собрались на городской площади на акцию. Второй локдаун оставил людей практически без средств к существованию. Правоохранители начали разгон несанкционированного митинга. Отмечались потасовки. Ряд протестующих арестован.

Задержания нарушающих противоэпидемические правила коронаскептиков в Германии

