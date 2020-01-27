Число зараженных коронавирусом растет

. Он унес жизни уже 80 человек. Большая часть погибших пришлась на провинцию Хубэй, откуда и пошло распространение вируса. Кроме того, стремительно растет число заразившихся - за последние сутки оно увеличилось почти в полтора раза. Власти Китая в связи с эпидемией решили официально продлить новогодние каникулы. Также сообщается, что границы города Ухань останутся закрытыми для въезда и выезда еще минимум три дня. В Пекин экстренно вылетел Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.