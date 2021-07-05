3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Число зараженных коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 184 миллиона
Новый Южный Уэльс снова в изоляции. Там накануне выявили 35 новых инфекций. Если ситуацию не удастся взять под контроль, то жителям австралийского штата грозит двухнедельный локдаун.
В некоторых регионах Индонезии критический недостаток кислорода. Власти заявляют, что потребность в живительном газе за неделю выросла более чем в три раза.
Борьба с пандемией продолжается
На фоне ухудшения эпидситуации национальные правительства делают ставку на вакцинацию. Так, на Тайване планируют запустить в ход две вакцины, которые разработали на острове. Это несмотря на то что они обе не прошли третий этап проверок.
Президент США в своей поздравительной речи ко Дню независимости Штатов заявил, что вакцинация - "самая патриотическая вещь", которую можно сделать для страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе