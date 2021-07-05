Число зараженных коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 184 миллиона

Новый Южный Уэльс снова в изоляции. Там накануне выявили 35 новых инфекций. Если ситуацию не удастся взять под контроль, то жителям австралийского штата грозит двухнедельный локдаун.

В некоторых регионах Индонезии критический недостаток кислорода. Власти заявляют, что потребность в живительном газе за неделю выросла более чем в три раза.

Борьба с пандемией продолжается

На фоне ухудшения эпидситуации национальные правительства делают ставку на вакцинацию. Так, на Тайване планируют запустить в ход две вакцины, которые разработали на острове. Это несмотря на то что они обе не прошли третий этап проверок.

Президент США в своей поздравительной речи ко Дню независимости Штатов заявил, что вакцинация - "самая патриотическая вещь", которую можно сделать для страны.

