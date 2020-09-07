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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 27 миллионов человек
За четыре дня в мире стало на миллион больше заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано уже более 27 миллионов случаев, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. В первую тройку стран входят США, Бразилия и Индия. В этих же государствах зарегистрировали наибольшее число смертей от COVID-19. И как сообщают в Госкомздраве Китая, за сутки в стране выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Причем все они завозные.
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