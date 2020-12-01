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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 63,5 млн
Более 63 с половиной миллионов заражений COVID-19 зафиксировано в мире. Лидером по количеству заболевших остаются Соединенные Штаты. Там более 13 миллионов инфицированных. А вот в Европе впервые с сентября отмечают снижение новых случаев. Однако повысился уровень смертности. Это сообщили в ВОЗ.
Эпидемия в австрийском доме престарелых
В Австрии власти прибегают к помощи армии. Военные врачи взяли под контроль ситуацию в одном из домов престарелых, где почти все старики и персонал оказались COVID-положительными.
Цена политики: в Литве очередной антирекорд COVID-19
Максимальный суточный прирост зафиксировали накануне в Литве. И это притом, что весной официальный Вильнюс объявлял окончательную победу над коронавирусом. Теперь вместо здравоохранения бюджет идет на другие цели. Например, закупку вооружения у США.
Комендантский час в Турции
На дополнительные меры пошли в Турции. В стране введен комендантский час. Он будет действовать с 9 часов вечера пятницы до 5 утра понедельника, а также в будние дни. В декабре в Турции начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.
Последствия ограничений
К слову, жесткий локдаун бесследно не проходит. В первую очередь для экономики. Из-за ограничений на работу розничных магазинов страдает и крупный бизнес. Британский ретейлер "Аркадиа групп" на грани банкротства. Первая антикризисная мера, которую примет компания, - это сокращение более 13 тысяч сотрудников.
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