Более 63 с половиной миллионов заражений COVID-19 зафиксировано в мире. Лидером по количеству заболевших остаются Соединенные Штаты. Там более 13 миллионов инфицированных. А вот в Европе впервые с сентября отмечают снижение новых случаев. Однако повысился уровень смертности. Это сообщили в ВОЗ.

Эпидемия в австрийском доме престарелых

В Австрии власти прибегают к помощи армии. Военные врачи взяли под контроль ситуацию в одном из домов престарелых, где почти все старики и персонал оказались COVID-положительными.

Цена политики: в Литве очередной антирекорд COVID-19

Максимальный суточный прирост зафиксировали накануне в Литве. И это притом, что весной официальный Вильнюс объявлял окончательную победу над коронавирусом. Теперь вместо здравоохранения бюджет идет на другие цели. Например, закупку вооружения у США.

Комендантский час в Турции

На дополнительные меры пошли в Турции. В стране введен комендантский час. Он будет действовать с 9 часов вечера пятницы до 5 утра понедельника, а также в будние дни. В декабре в Турции начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.

Последствия ограничений