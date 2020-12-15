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Число заразившихся COVID в мире превысило 73 миллиона, погибших свыше 1 миллиона 600 тысяч
Вторая волна пандемии оказалась особенно масштабной в странах Европы. Продолжают обновлять весенние и летние рекорды по числу заражений Германия, Франция, Бельгия. Правительство Нидерландов ввело в стране с сегодняшнего дня и минимум на пять недель строгий локдаун. Закрываются все магазины, кроме продовольственных. Предприятия сферы сервиса должны повесить на двери замки. Не будут работать театры, кинотеатры и развлекательные заведения. Въезд-выезд из страны не закрыт, но гражданам рекомендовано не бронировать авиабилеты по меньшей мере до марта. В Нидерландах фиксируют около 10 тысяч заражений и более полусотни смертей ежедневно.
Турция ужесточает комендантский час
Среди стран, которые объявили о намерении ввести в ближайшие дни новые ограничения, Турция. Анкара решила установить комендантский час: он будет действовать с 31 декабря по 4 января и распространяться на всех граждан без исключения. С 9 вечера и до 5 утра покидать дома будет запрещено.
Украина вводит дополнительные ограничительные меры
Решение о введении более строгих карантинных мер принял и официальный Киев. С 19 декабря в стране запрещены развлекательные мероприятия в школах. С 11 вечера закрываются предприятия общепита. Религиозные учреждения работать будут, но с соблюдением социальной дистанции между прихожанами. Действовать новые запреты будут в праздники и сроки их отмены не объявлены.
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