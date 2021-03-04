Число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло почти 116 миллионов

Последние дни появляются тревожные новости. Страны Европы, Америки, Азии и Африки сообщают о возобновлении роста заражений. И это несмотря на начавшуюся во многих государствах вакцинацию. Ряд стран снова начинает ужесточать карантинные ограничения. Подробности о борьбе с коронавирусом за рубежом расскажет Андрей Семченко.



Третья волна коронавируса не за горами. Такие мнения звучат от врачей из разных уголков Земли. Больше года планета живет с этим невидимым врагом. А последние данные ВОЗ оптимизма не вызывают.



Ситуация действительно напряженная. В Чехии больницы не справляются с нагрузкой. Закончились места в реанимации и на аппаратах ИВЛ. Растет заболеваемость в Словакии. Частичный карантин выходного дня ввели в Эстонии и Франции. В Германии ожидают уход от изоляции не раньше апреля.





Греция от общеевропейской тенденции не отстает. Общенациональный карантин продляется до 16 марта. Кроме того, граждане страны не смогут пересекать муниципальные границы без уважительной причины.

Интересная ситуация сложилась в США. Там борьба республиканцев и демократов не затихла и после инаугурации Джо Байдена. Ряд традиционно "красных" штатов решил отменить обязательное ношение масок. Нового президента облегчение мер разозлило.

Ожидаемая панацея - массовая вакцинация - идет медленнее, чем планировалось. Тем не менее, некоторые страны могут позволить себе отказываться от препаратов из-за якобы "добрых" советов своих партнеров. В Украине за последние сутки заболело более 10 тысяч человек - рекорд за последние дни. Над правительством страны подшутил премьер-министр Словакии Игорь Матович. В ответ на вопрос журналистов об условиях поставки в страну российской вакцины "Спутник V" Матович сказал, что пообещал в обмен "Закарпатскую Украину". Шутку не поняли. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем "Твиттере" предложил главе правительства Словакии обменять вакцину на регионы своей страны. Нашей южной соседке сейчас действительно не до шуток: эпидситуация ухудшается, а среди новых мер только карантинные.





