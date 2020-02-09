Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 37 тысяч

Погибли более 800 человек. Среди них - двое иностранцев. Власти КНР представили временное официальное название нового заболевания, которое до сих пор именовали как коронавирус. По сообщениям госкомитета по здравоохранению, отныне его следует называть NCP - "новая коронавирусная пневмония". Инфекция обнаружена еще у 5 граждан Великобритании: во Франции они контактировали с британцем, недавно вернувшимся из Сингапура.



