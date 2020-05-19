Число заявок на пособие по безработице в Великобритании возросло на 69%

Управление национальной статистики Великобритании сообщает, что количество заявок на пособие по безработице в апреле выросло на 856 тыс. - до 2,1 млн. По информации Reuters, число людей, претендующих на такие пособия в стране, достигло самого высокого уровня с 1996 года.



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