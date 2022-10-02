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Число жертв давки на стадионе в Индонезии возросло до 174 человек

Число жертв давки на стадионе в Индонезии возросло до 174 человек

Число погибших при беспорядках и давке после футбольного матча в Индонезии возросло до 174, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 127 жертвах.

Фото: pixabay.com

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