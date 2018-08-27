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Число жертв ДТП в Болгарии возросло до 17 человек

Прокуратура предъявила обвинение водителю автобуса в превышении скорости. Авария произошла в субботу. Машина с пенсионерами врезалась в три легковушки, пробила дорожное ограждение и упала с 20-метрового обрыва. Сегодня в Болгарии национальный траур. От имени белорусского народа и себя лично Президент Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования болгарскому лидеру Румену Радеву, родным и близким погибших.

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